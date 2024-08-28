Pazarda Etiket Sorunu: 'Bir Yemeklik', 'Tam Yemeklik' - Son Dakika
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Pazarda Etiket Sorunu: 'Bir Yemeklik', 'Tam Yemeklik'

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de Salı Pazarı'nı ziyaret ederek esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Bir pazarcı esnafı, 'Etikete kilogram fiyatını yazdığında müşteri kaçıyor. Biz de 'bir yemeklik', 'tam yemeklik' etiketlerini koyduk. Bir yemeklik bir kişilik 30 lira, tam yemeklik 2-3 kişilik 50 lira. Karpuzun en bol olduğu ağustos ayında hala dilimle karpuz satıyoruz' dedi.

28.08.2024 17:22
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de Salı Pazarı'nı ziyaret ederek esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Bir pazarcı esnafı, "Etikete kilogram fiyatını yazdığında müşteri kaçıyor. Biz de 'bir yemeklik', 'tam yemeklik' etiketlerini koyduk. Bir yemeklik bir kişilik 30 lira, tam yemeklik 2-3 kişilik 50 lira. Karpuzun en bol olduğu ağustos ayında hala dilimle karpuz satıyoruz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Çakırözer, partisinin mahalle temsilcileri ile mahallede kurulan semt pazarında pazarcı esnafı ile alışverişe çıkan vatandaşları dinledi. Çakırözer'e dert yanan esnaflardan biri şunları söyledi:

"Etikete kilogram fiyatını yazdığında müşteri kaçıyor. Bamyaya kilogram fiyatı 100 lira, 150 lira yazdığında müşteri kaçıyor. Biz de 'bir yemeklik (200 gram), tam yemeklik (335 gram)' etiketlerini koyduk. Bir yemeklik bir kişilik 30 lira, tam yemeklik 2-3 kişilik 50 lira. Karpuzun en bol olduğu ağustos ayında hala dilimle karpuz satıyoruz. Vatandaş onun da pazarlığını yapıyor. Çünkü vatandaşın alım gücü sıfır. Pazarda durum maalesef içler acısı."

"Pahalılık aldı başını gitti"

Pazar alışverişine çıkan bir vatandaş, pahalılık karşısında pazardan, marketten soğuduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Aldığımız maaşlara göre pazar pahalı. Artık pazardan, marketten soğuduk. Evde 4 kişiyiz. Soruyorum ben kaç lira ile pazara geleceğim? 500 lira yeter mi? 500 lira yetmiyor pazara çıkmak için. Pazar çantasını doldurmak için en az bin 500 lira, 2 bin lira paramız olması lazım. Hayat, pahalılık aldı başını gitti, önüne geçilsin artık! Azar azar üzüm ve bamya aldım yanına bir şey daha alsam 300 lira tutacak. Çok zor durumda insanlar."

Pazarda karpuz kavun satan esnaf Aydın Kocaoğlu ise, karpuzun en bol olduğu ağustos ayında bile vatandaşların karpuz alamadığını söyledi. Kocaoğlu, pazarın durumunu şöyle anlattı:

"Vatandaş artık karpuz yiyemiyor"

"15 yıl önce 1 tır karpuz sattığımı bilirim. Şimdi 500-600 kilogram karpuzu anca satabiliyoruz. Çünkü vatandaş artık karpuz yiyemiyor. Alabilirse yarım, çeyrek yiyor. Çeyrek karpuz 15 ile 20 lira arasında. Vatandaş gelip onun da pazarlığını yapıyor. Çünkü vatandaşın alım gücü sıfır. Ağustos ayı bitti, karpuzun en bol olduğu dönemde hala dilimle satılıyor karpuz. Kavunun kilosu 8 lira yüzüne bakan yok. Döndür, döndürebilirsen. Emekli 10 bin lira, 12 bin 500 lira maaşla nasıl döndürecek? Millet alırken de satarken de on kere düşünüyor."

"Artık pazarcı etiketlere kilogram yazamıyor"

Pazarda esnaf ve vatandaşı dinleyen Çakırözer ise şunları söyledi:

"Artık pazarcı etiketlere kilogram yazamıyor. Bamyaya 150 lira yazdığında insanlar alamıyor. O yüzden bir yemeklik, tam yemeklik etiketler çıkmış. Bir yemeklik 1 kişilik için. Tam yemeklik 4 kişi için. O da 335 gram 50 lira. İnsanlar artık 1 kilogram, yarım kilogram diyemediği için yemeklik diyor. Tarlada üretici mağdur, pazarda esnaf mağdur, fiyatlardan tezgaha yaklaşamayan alım gücü düşen vatandaş mağdur. Bu pahalılığın, yoksulluğun, geçim sıkıntısının sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu iktidardır!"

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Pazarda Etiket Sorunu: 'Bir Yemeklik', 'Tam Yemeklik' - Son Dakika
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