Pazarda yıkanan pazarcı: 'Hava sıcak, denize gidemedik böyle serinledik' - Son Dakika
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Pazarda yıkanan pazarcı: 'Hava sıcak, denize gidemedik böyle serinledik'

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Eskişehir'de bulunan bir semt pazarında yıkanan pazarcı, hava sıcaklığından etkilendiğini ve denize gidemediğini belirterek serinlemek için böyle bir yöntem denediğini söyledi. Pazarcı, hortumdan akan suyun altına girerek duş aldı ve bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada viral olan video, birçok kişi tarafından beğenildi.

24.06.2024 20:14
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Pazarda yıkanan pazarcı: "Hava sıcak, denize gidemedik böyle serinledik"

Pazarda duş alarak viral olan pazarcı o anları anlattı

Pazar ortasında yıkanan Çetin Karatay:

"Hava çok sıcak iyice bunaldım"

"Arkadaşlar da hortumu getirdiler güzelce duş yaptım"

"Tatile de gidemedim, para yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan bir semt pazarı ortasında yıkanan babası Rus, annesi Iraklı olan Çetin Karatay isimli esnaf, "Eskişehir çok sıcak, Antalya'ya denize gidemedik, bizde böyle serinledik" dedi.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar, birbirinden farklı çözüm yöntemleri deniyor. Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan bir pazarcının bulduğu serinleme yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Pazarın kurulduğu sokağın ortasında kasaya oturan pazarcı, hortumdan akan suyun altına girdi. Kendisi gibi pazarcı arkadaşlarının da hortumla su tutarak, şampuan dökerek ve fırçayla yardım etmesiyle pazarın ortasında duş aldı.

Pazarcının görenleri hayrete düşüren serinleme yöntemi, başka bir pazarcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Mecbur böyle serinledim"

Kavun, karpuz ve balık işleriyle uğraşan 22 yaşındaki Çetin Karatay, "Hava çok sıcak iyice bunaldım. İş yok, tatile de gidemedim. Mecbur böyle serinledim. İyice sıcakladık. Pazarda duş aldım. Şampuan bulduk, onu da sıktık. Oturdum buraya, arkadaşlar da hortumu getirdiler güzelce duş yaptım. Yoksa hava çok sıcak. Tatile de gidemedim, para yok. Sosyal medyada videoyu herkes gördü ve çok beğendi. Görenler, 'İyi yaptın' diyorlar. Meşhur olduk, herkes izlemiş" dedi.

"Arkadaşın üstü 5 dakikada kurudu"

Çetin Karatay'ı hortumla yıkayan pazar esnafı Bülent Erte, "Ben ortalığı yıkıyordum. Bu arkadaş da, 'Bir kafama su tut' dedi. Ondan sonra kafasına su tutunca oradan arkadaş şampuan getirdi. Öyle bir etkinlik oldu. Sıcaklayan arkadaşı yıkadık. Sonradan çatır çatır her yer patladı yani. Sıcaklar yoğun ya. Mesela biz dün Antalya'dan tatilden geldik, burası orayı aratmıyor şu an. Arkadaşın üstü 5 dakikada kurudu. Biz bu senaryoyu her yaz yaşıyoruz zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pazarda yıkanan pazarcı: 'Hava sıcak, denize gidemedik böyle serinledik' - Son Dakika

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