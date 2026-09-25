Pazaryeri'de Kızılay kan kampanyasında 18-65 yaş arası sağlıklı kişileri bekliyor - Son Dakika
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Pazaryeri'de Kızılay kan kampanyasında 18-65 yaş arası sağlıklı kişileri bekliyor

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Pazaryeri\'de Kızılay kan kampanyasında 18-65 yaş arası sağlıklı kişileri bekliyor
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Bilecik Pazaryeri'de Çarşı Meydanı'nda Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kampanyada vatandaşlar kan bağışladı. Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Akif Erdem, tansiyon ve kan ölçümü yapıldığını, 18-65 yaş arası sağlıklı kişilerin bağış yapmasını beklediklerini söyledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çarşı Meydanı'nda Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan Merkezi Sorumlusu Doktor Mehmet Akif Erdem, yaptığı açıklamada, bağışta bulunan kişinin önce tansiyon ve kan ölçümü yapıldıktan sonra kan aldıklarını söyledi.

Kan vermenin insan vücudu için faydası olduğunu anlatan Erdem, "Periyodik aralıklarla vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle 18-65 yaş arası sağlıklı kan verebilecek kişilerin bağış yapmasını bekliyoruz. Kan bağışında bulunmak, insancıl ve onurlu bir davranıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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