Pazaryeri'de Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pazaryeri'de Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinlikleri

Pazaryeri\'de Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinlikleri

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Minik Eller, Büyük Hayaller' temasıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde çocuklar geleneksel el sanatlarıyla tanışırken, Türk müziğinin zenginliği ve çeşitliliği de sunuluyor. Etkinlikler, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kültürel mirasa sahip çıkmalarına katkı sağlıyor.

25.04.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Minik Eller, Büyük Hayaller" temasıyla hafta boyunca etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi, geleneksel sanatları ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için hafta boyunca bayram etkinlikleri planladı.

İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar el sanatları stantları ile buluştu. Özellikle çömlek ve sepet örme gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları çocuklara tanıtıldı. Ayrıca, örgü ve basit nakış işleriyle çocukların ilgisini çekmek amaçlandı.

Etkinlik kapsamında müzik de unutulmadı. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda bağlama eşliğinde seslendirilen Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'e ait türkülerle, çocuklara Türk müziğinin zenginliği ve çeşitliliği sunuldu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, yaptığı açıklamada, çocukların kültürel mirasa sahip çıkmalarını ve gelecek kuşaklara aktarmalarını önemsediklerini belirtti.

Bu tür etkinliklerin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Beler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Minik Eller, Büyük Hayaller" temasıyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile gelecek nesillerin kültürel mirasa sahip çıkması adına önemli bir adım olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Beler, etkinliklerin gerçekleştirilmesine destek veren Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Halk Eğitimi Merkezi, Pazaryeri, 23 Nisan, Bilecik, Çocuk, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'de Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor İYİ Parti Kurultayında Genel Başkanlık Yarışı Kızışıyor
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:21:51. #1.12#
SON DAKİKA: Pazaryeri'de Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement