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Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 santimetre kar kalınlığına ulaştı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ederken, Fıranlar köyü rampasında yaşanan trafik aksaklığı araçların çekilmesiyle giderildi. Sürücüler, zincirsiz araçlarla yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
10.01.2024 - 00:31,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Ekiplerin ilçe merkezinde ana caddelerde ve sokaklar ile köy yollarındaki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Fıranlar köyü rampasında bazı yüksek tonajlı araçların kayması sonucu aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Yetkililer sürücüleri, zincirsiz araçlarla yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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