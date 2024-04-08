Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, mezarlıkta büyüyen otları, ağaç dallarını temizleyerek, dikenleri ve yabani otları kesti. Ekipler, çeşmelerin de onarım ve tamiratını yaptı.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin, temizlik çalışmalarıyla vatandaşların kabristan ziyaretlerinde temiz ve bakımlı bir ortamda gerçekleştirmelerini hedeflediklerini belirterek, "Belediyemiz, ilçe mezarlığımızda belirli zaman aralıklarla rutin temizlik ve bakım çalışmaları yapmakta. Bayram öncesi ilçe mezarlığımızı ziyarete hazır hale getireceğiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri İlçesinde Mezarlık Temizliği ve Bakımı Yapıldı - Son Dakika
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