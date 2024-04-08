Pazaryeri İlçesinde Mezarlık Temizliği ve Bakımı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pazaryeri İlçesinde Mezarlık Temizliği ve Bakımı Yapıldı

Pazaryeri İlçesinde Mezarlık Temizliği ve Bakımı Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, mezarlıkta büyüyen otları ve ağaç dallarını temizleyerek, dikenleri ve yabani otları kesti. Ayrıca, çeşmelerin onarım ve tamiratı da yapıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, temizlik çalışmalarıyla vatandaşların kabristan ziyaretlerini temiz ve bakımlı bir ortamda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bayram öncesi ilçe mezarlığının ziyarete hazır hale getirileceği açıklandı.

08.04.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, mezarlıkta büyüyen otları, ağaç dallarını temizleyerek, dikenleri ve yabani otları kesti. Ekipler, çeşmelerin de onarım ve tamiratını yaptı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, temizlik çalışmalarıyla vatandaşların kabristan ziyaretlerinde temiz ve bakımlı bir ortamda gerçekleştirmelerini hedeflediklerini belirterek, "Belediyemiz, ilçe mezarlığımızda belirli zaman aralıklarla rutin temizlik ve bakım çalışmaları yapmakta. Bayram öncesi ilçe mezarlığımızı ziyarete hazır hale getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Zabıta, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri İlçesinde Mezarlık Temizliği ve Bakımı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
11:13 Bursa’da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi Bursa'da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 13:32:51. #1.12#
SON DAKİKA: Pazaryeri İlçesinde Mezarlık Temizliği ve Bakımı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement