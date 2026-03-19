Pazaryeri\'nde Minibüs Yangını

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Hamit K. idaresindeki 16 BYA 439 plakalı minibüs, Bahçesultan köyünde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından dumanlar yükseldi.

Bunun üzenine sürücü, minibüsü durdurdu. Yanmaya başlayan minibüsteki alevler, vatandaşlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, yangını söndürdü.

Minibüste hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.