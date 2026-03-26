Pazaryeri\'nde Orman Haftası Etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla " Türkiye'nin Gücü Orman" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü Pazaryeri İşletme Şefliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çarşı meydanında vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Orman" adlı etkinlikte öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlere önemli bir miras bırakmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin güzelleşmesi, zenginleşmesi ve doğal zenginliğinin artırılması için gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Fidan dikim törenine İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Behlül Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Orman İşletme Şefliği personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.