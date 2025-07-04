Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde samanlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde Osman Duran'a ait evin samanlığında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde Samanlık Yangını - Son Dakika
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