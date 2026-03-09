Pazaryeri'nde Toplu İftar Programı - Son Dakika
Pazaryeri'nde Toplu İftar Programı

Pazaryeri\'nde Toplu İftar Programı
09.03.2026 10:48
Yeniden Refah Partisi, Pazaryeri'nde 1200 kişilik iftar düzenleyerek birlik ve beraberlik vurguladı.

Pazaryeri ilçesinde Yeniden Refah Partisi tarafından ilçe halkına yönelik toplu iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Başkanlığınca verilen iftar yemeğine, Yeniden Refah Partisi MKYK üyeleri Basri Çayır ve Cafer Azıklı, Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğa, Söğüt, Bozüyük ve Merkez ilçe başkanları ile Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu ve yaklaşık 1200 kişi katıldı.

MKYK üyesi ve Doğu Marmara Bölge Sorumlusu Basri Çayır, konuşmasında ramazan ayının ilçeye ve tüm İslam alemine huzur, barış ve Müslümanlar arasında birlik getirmesini temenni etti.

Çayır, milletin destekçisi olarak gördükleri Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların aşılacağını belirterek, işçi, memur ve emeklilerin haklarının gözetileceği bir kalkınma sürecinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

İlçe Başkanı Sefer Uslu da ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla iftar programı düzenlediklerini belirterek, programa katılan davetlilere, teşkilat mensuplarına ve ilçe halkına teşekkür etti.

Uslu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.

Kaynak: AA

