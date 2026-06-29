Pazaryeri'nde Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Pazaryeri\'nde Trafik Kazası: 4 Yaralı
29.06.2026 10:47
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki kazada 4 kişi yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri kavşağı trafik lambalarında Murat E. İdaresindeki 11 ACL 440 plakalı işçi otobüsü ile Zafer T. İdaresindeki 43 DS 518 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile her iki araçta yolcu olarak bulunan F.K. ve H.D. yaralandı.

İhbar sonucu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar Bozüyük devlet hastanesine kaldırılırken Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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