Pazaryeri\'nde Yağmur ve Şükür Duası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Güde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinden çok sayıda kişi, yağmur ve şükür dualarını okudu.

Çevre köylerden ve ilçe merkezinden de katılımcıların olduğu etkinlikte pilav ikramı yapıldı.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, muhtarlar ve köylüler katıldı.