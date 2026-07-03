PCUSA'dan İsrail'e Soykırım ve Ambargo Çağrısı - Son Dakika
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PCUSA'dan İsrail'e Soykırım ve Ambargo Çağrısı

03.07.2026 00:38
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ABD Presbiteryen Kilisesi, İsrail'in Gazze saldırısını soykırım olarak nitelendirip ambargo istedi.

NEW ABD Presbiteryen Kilisesi yönetimi (PCUSA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını soykırım olarak nitelendirdi ve silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

PCUSA'nın Milwaukee'de toplanan 227. Genel Kurulunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını soykırım olarak tanımlayacak, ABD Kongresine İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması için baskı yapacak ve üyelerini savaşa katkıda bulunan İsrail ürünlerini boykot etmeye teşvik edecek bir karar için oy kullanıldı.

Söz konusu karar, yapılan oylama sonucu 15 hayır oyuna karşılık 454 evet oyuyla kabul edildi.

Filistinli Amerikalı ve Presbiteryen Kilisesi'nin eski moderatörü Rahip Dr. Fahed Abu Akel konuyla ilgili açıklamasında, "Okulların, üniversitelerin, hastanelerin, camilerin ve kiliselerin çoğunun kendi Amerikan yapımı silahlarımız ve dolarlarımızla yıkılmasını izledik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yıktığı kiliseler arasında, Ortodox, Baptist, Katolik kilisesi gibi her türden ibadethane olduğunu vurgulayan Abu Akel, bu konuda daha fazla "sessiz kalamayacaklarını" belirtti.

Kilisenin komisyon üyeleri, Filistin'deki Hristiyan topluluğunun Kasım 2025'te yayımladığı ve İsrail'e karşı uluslararası boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırım çabalarının yoğunlaştırılması çağrısında bulunan bildiriyi de 21 hayır oyuna karşılık 447 evet oyuyla onayladı.

Söz konusu oylamalar, Presbiteryan Kilisesi'nin pazar günü oybirliğiyle İsrail ordusuna teknolojik destek sağlayan Palantir şirketi ve yine İsrail ordusunda kullanılan uçak ve helikopterler için motor üreten GE Aerospace'ten yatırımlarını çekme kararı almasının ardından geldi.

PCUSA Filistin Adalet Ağı'nın eş moderatörü Marietta Macy, dini yayın kuruluşu Baptist News'e yaptığı açıklamada, "Hem Hristiyan hem de Müslüman topluluklardaki Filistinli ortaklarımız, 2005'ten beri bizden, insan haklarının tamamına kavuşmalarına yardımcı olmak için boykot, yatırımlardan çekilme ve yaptırımlar uygulamamızı istiyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kilise yönetimi, Palantir'in ülke çapında göçmenlere yönelik baskılar sırasında insanları sınır dışı etme konusunda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ile olan ortaklığına ve İsrail ordusuna Gazze'de kimin öldürüleceğine karar vermede yardımcı olduğu iddiasına da dikkati çekti.

PCUSA, 2004'ten beri Filistin'deki İsrail eylemlerini protesto ediyor. Bu protestolar arasında ülkede faaliyet gösteren şirketlerden yatırımlarını çekme, işgal altındaki topraklarda üretilen İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrıları ve dini kuruluşların Filistinli işletmeleri desteklemesi yönündeki çağrılar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PCUSA'dan İsrail'e Soykırım ve Ambargo Çağrısı - Son Dakika

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