Pegasus Havayolları, Kurban Bayramı tatili için 97 ek sefer planladı - Son Dakika
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Pegasus Havayolları, Kurban Bayramı tatili için 97 ek sefer planladı

Pegasus Havayolları, Kurban Bayramı tatili için 14-24 Haziran tarihlerinde 97 ek sefer düzenlemeyi planladı. Ek seferlerin çoğunluğu iç hatlara yapılacak olup, KKTC, İtalya ve Kuveyt'e de seferler düzenlenecektir. Bayram nedeniyle en çok tercih edilen uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu. KKTC'ye yoğun talep olduğu için Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir havalimanlarından ek seferler düzenlenecektir. Yurt dışında ise Pegasus yolcuları İtalya'yı tercih etmektedir.

14.06.2024 13:17
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Pegasus Havayolları, Kurban Bayramı tatili için 14-24 Haziran tarihlerinde 97 ek sefer planladı.

Alınan bilgiye göre, ek seferlerin 64'ü iç hatlara, 28'i KKTC'ye, 4'ü İtalya'ya ve 1'i ise Kuveyt'e düzenlenecek.

Bayram nedeniyle yolcuların en çok tercih ettiği uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu.

KKTC'ye yoğun yolcu talebi nedeniyle Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir havalimanlarından ek sefer düzenlenecek.

Pegasus yolcuları, yurt dışında ise İtalya'yı tercih etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pegasus Havayolları, Kurban Bayramı tatili için 97 ek sefer planladı - Son Dakika

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