Pegasus Saldırısı: AP Üyesi Hedef Alındı - Son Dakika
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Pegasus Saldırısı: AP Üyesi Hedef Alındı

03.07.2026 14:03
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Eski AP üyesi Kouloglou, Pegasus casus yazılımı ile defalarca hedef alındı, gizli belgeler sızmış olabilir.

İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımını soruşturmak üzere kurulan Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesinde görevli eski AP üyesi Stelios Kouloglou'nun görevde bulunduğu dönemde aynı casus yazılımla defalarca hedef alındığı ortaya çıktı.

Kanada merkezli ve Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab'in yayımladığı raporda, Yunan gazeteci ve eski AP üyesi Kouloglou'nun telefonunun Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında en az 3 kez Pegasus casus yazılımı tarafından ele geçirildiği ifade edildi.

Saldırganların AP Komitesine ait gizli belge ve yazışmalara erişmiş olabileceği aktarılan raporda, bunun, Pegasus'un ve benzeri casus yazılımların Avrupa'daki kullanımını araştıran AP Komitesinin bir üyesinin görev sırasında Pegasus tarafından hedef alındığının kamuoyuna açıklandığı ilk örnek olduğu belirtildi.

İlk sızmanın, 21 Ekim 2022'de Komitenin kritik oturumlara hazırlandığı ve rapor taslaklarının üyeler arasında dolaştığı dönemde gerçekleştiği kaydedilen raporda, saldırganların Komitenin henüz kamuoyuna açıklanmamış çalışmalarına erişmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, saldırının Kouloglou'nun telefonunda herhangi bir bağlantıya tıklamasına gerek kalmadan yapıldığı, saldırılarla cihazdaki mesajlar, belgeler, fotoğraflar, mikrofon ve kameraya erişim sağlandığı belirtildi.

Raporda, saldırının yalnızca bir milletvekilini değil, AP'nin yürüttüğü soruşturmanın gizliliğini de tehlikeye attığı vurgulanarak, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına kapsamlı soruşturma çağrısı yapıldı.

Komitede görev yapan tüm milletvekilleri ile personelin casus yazılım taramasından geçirilmesi gerektiği belirtilen raporda, Avrupa kurumlarının benzer saldırılara karşı ortak savunma mekanizmaları oluşturması önerildi.

Kouloglou, AP komitesinde görev yapmıştı

Kouloglou, Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasında Pegasus ve benzeri gözetleme yazılımlarını incelemek üzere kurulan AP Komitesinde görev yapmıştı. Komite, Avrupa hükümetlerinin gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve vatandaşlara yönelik yasa dışı gözetleme faaliyetlerini araştırıyordu.

Pegasus, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen ve yalnızca devlet kurumlarına satıldığı belirtilen gelişmiş ticari casus yazılımlarından biri olarak biliniyor.

Şirket, yazılımın yalnızca terör ve ağır suçlarla mücadele amacıyla lisanslandığını savunsa da Pegasus, son yıllarda gazeteciler, muhalif siyasetçiler, insan hakları savunucuları ve aktivistlerin izlenmesinde kullanıldığı iddiaları nedeniyle çok sayıda uluslararası soruşturma geçiriyor.

NSO Group, ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Politika, Pegasus, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pegasus Saldırısı: AP Üyesi Hedef Alındı - Son Dakika

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