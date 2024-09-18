Pegasus, Sıfır Atık Projesiyle Ödül Aldı

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Pegasus Hava Yolları, bu yıl 11'inci kez gerçekleşen Sürdürülebilir İş Ödüllerinde İstanbul Pendik Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle 'İş Birliği' ödülünün sahibi oldu.

Pegasus, Pendik Belediyesi ile hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle Sürdürülebilir İş Ödüllerinden 'İş Birliği' kategorisinde ödül almaya hak kazandı. 2023 yılında hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle kabin içi atıklarını geri dönüştürebilen ve dönüştürülemeyen atıklar olarak uçak içinde ayrıştırmaya başladı. Geri dönüştürülemeyen atıklar gri poşetlerde toplanarak enerji kazanımı için katı atık depolama tesisine, geri dönüştürülebilen atıklar ise mavi poşetlerde biriktirilerek ayrıştırma tesislerine gönderiliyor.

'ROTAMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK' ROTASIYLA İLERLİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Pegasus tarafından kaynağında ayrı ayrı toplanarak teslim edilen atıklar, Pendik Belediyesi tarafından türlerine göre sınıflandırılarak ham madde haline getiriliyor, böylece döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor. Pegasus Hava Yolları, 2025, 2030 ve 2050'ye yönelik uzun vadeli taahhütleriyle 'Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek' diyerek, tüm paydaşları için yaratılan değeri daha da artırmak ve faaliyetlerini sürdürülebilir iş yaklaşımıyla geliştirmek üzere ilerliyor.