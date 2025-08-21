Pegasus'un Genç Kadınlara Destek Projesi - Son Dakika
Pegasus'un Genç Kadınlara Destek Projesi

21.08.2025 12:29
Pegasus, depremzede 330 genç kadına dijital eğitim ve psikolojik destek sunuyor.

PEGASUS, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'nın (STDV) iş birliğiyle 2018'den bu yana sürdürdüğü 'Yarınlara Uçuyoruz' sosyal sorumluluk programında bu dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan 330 depremzede genç kadın, bilgisayar okuryazarlığından, dijital güvenliğe, internet kullanımından kariyer rehberliğine kadar uzanan eğitimlerle yeni bir kariyere adım atacak.

Gençlerin potansiyelini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Pegasus Hava Yolları, 'Yarınlara Uçuyoruz' hibe programının yeni döneminde Nirengi Derneği'nin deprem bölgesinde hayata geçireceği 'Teknolojide İlk Adım – Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi' projesini destekliyor. Bu yıl hibe desteği almaya hak kazanan Nirengi Derneği, "Teknolojide İlk Adım – Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi" projesiyle deprem bölgesinde umutları yeniden yeşertiyor. Hatay Antakya Nirengi Noktası yerleşkesine komşu 12 bin kişilik üç büyük konteyner alanda yaşayan 330 genç kadın bu imkandan faydalanacak.

GENÇLERİN HAYATINA DOKUNULDU

Yarınlara Uçuyoruz programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 50 projeye destek vererek binlerce gencin hayatına dokunan Pegasus, gençlerle birlikte hayalleri ve umutları da geleceğe taşıyor. Program yalnızca bir sosyal sorumluluk çalışması değil; gençlerin hayallerini hayata geçirebilecekleri, cesaretlerini gösterebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri uzun vadeli bir yol arkadaşlığı olarak kurgulanıyor. Çünkü gençler güçlendikçe toplumun da güçleneceğine inanılıyor. Bu nedenle her yıl desteklenecek projeler, gençlerin güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seçiliyor.

DEPREMZEDE GENÇLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

2024 yılında programa dahil edilen proje, 'Gençlik Yakası' oldu. Depremler sonrası zorlayıcı koşullarla baş etmeye çalışan gençlerin psikososyal ihtiyaçlarına odaklanan proje kapsamında, 100 gence gönüllü psikologlar eşliğinde bireysel ve grup terapileri sunuldu. Ayrıca Uluslararası Koçluk Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen koçluk seansları sayesinde toplamda 175 genç, kariyer planlarından kişisel gelişimlerine kadar birçok alanda yeni bir yol haritası çizme imkanı buldu.

Kaynak: DHA

