Pehlivanköy\'de \'Aga\' Mısır Çeşidi Deneme Alanı Kuruldu

Pehlivanköy ilçesinde "Aga" mısır çeşidi için deneme alanı oluşturuldu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Aga" mısır çeşidi Pehlivanköy ilçesindeki demonstrasyon alanına ekildi.

Silajlık mısır çeşidinin bölgenin iklim koşulu ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da deneme alanındaki ekim çalışmalarını takip ederek, çalışmalar kapsamında "Aga" silajlık mısır çeşidinin bölgedeki veriminin tespit edileceğini belirtti.

Hasat sonrasında sonuçları üreticiler ile paylaşacaklarını ifade eden Doğan, mısır çeşidinden güzel verim elde edileceğine inandığını kaydetti.