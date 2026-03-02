Pehlivanköy'de Dijital Sağlık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pehlivanköy'de Dijital Sağlık Eğitimi

Pehlivanköy\'de Dijital Sağlık Eğitimi
02.03.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pehlivanköy'de öğrencilere sağlık sistemini anlatan eğitim verildi. Proje Sağlık Okuryazarlığı için.

Pehlivanköy'de öğrencilere "Sağlık Kuruluşları ve Dijital Sağlık Hizmetleri" eğitimi verildi.

Pehlivanköy Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Gençler, Sağlıklı Nesiller Gençler İçin Sağlık Okuryazarlığı" Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Anadolu Lisesi öğrencilerine sağlık sisteminin basamak yapısı, sağlık kuruluşlarının görevleri, sevk zincirinin önemi anlatıldı.

Eğitimde, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, KETEM, devlet ve üniversite hastanelerinin tercih edileceği durumlar, e-nabız ve MHRS kullanımı hakkında bilgi verildi.

İnci Deresi ıslah ediliyor

Kavaklı beldesinde dere ıslah çalışması yapılıyor.

Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ekipleri, İnci Deresi'nde su akışına engel teşkil eden atıklar ile biriken toprak ve otları temizliyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, İnci Deresi'nin Devlet Su İşleri ekipleri tarafından ıslah edildiğini belirtti.

Taşkın riskini azaltmak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla iş makinesi ile dere yatağında biriken çamur, ot ve çeşitli atıkların temizlendiğini aktaran İn, çevre düzeni ve güvenliği için kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pehlivanköy'de Dijital Sağlık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:07:50. #7.11#
SON DAKİKA: Pehlivanköy'de Dijital Sağlık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.