Pehlivanköy\'de Dijital Sağlık Eğitimi

Pehlivanköy'de öğrencilere "Sağlık Kuruluşları ve Dijital Sağlık Hizmetleri" eğitimi verildi.

Pehlivanköy Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Gençler, Sağlıklı Nesiller Gençler İçin Sağlık Okuryazarlığı" Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Anadolu Lisesi öğrencilerine sağlık sisteminin basamak yapısı, sağlık kuruluşlarının görevleri, sevk zincirinin önemi anlatıldı.

Eğitimde, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, KETEM, devlet ve üniversite hastanelerinin tercih edileceği durumlar, e-nabız ve MHRS kullanımı hakkında bilgi verildi.

İnci Deresi ıslah ediliyor

Kavaklı beldesinde dere ıslah çalışması yapılıyor.

Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ekipleri, İnci Deresi'nde su akışına engel teşkil eden atıklar ile biriken toprak ve otları temizliyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, İnci Deresi'nin Devlet Su İşleri ekipleri tarafından ıslah edildiğini belirtti.

Taşkın riskini azaltmak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla iş makinesi ile dere yatağında biriken çamur, ot ve çeşitli atıkların temizlendiğini aktaran İn, çevre düzeni ve güvenliği için kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.