Pehlivanköy'de Halk Toplantısı Düzenlendi

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Pehlivanköy ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında Kumköy köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istekleri dinlendi.

Ballı, yaptığı konuşmada halk toplantılarını önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların isteklerini yerinde dinlediklerini belirten Ballı, her sorun için çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Toplantıda, kurum müdürleri de hazır bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Pehlivan Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Fatma Ballı başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede düzenlenecek etkinlikler görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Güngör Hoşgör ile kurum müdürleri katıldı.

Başkan Gün'den ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Bilgen Sevil'i ziyaret etti.

Gün, ziyarette Sevil'e yeni görevinde başarı diledi.

Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Gün, aynı zamanda ormancılığın bölge halkının önemli geçim kaynağı olduğunu kaydetti.

Sevil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.