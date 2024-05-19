Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi

Türkiye\'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükelçilik personeli ve Çin'deki Türk kurumlarının temsilcilerinin katıldığı törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, konuşmasında 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesini temsil ettiğini ve Türk gençliğine duyulan güvenin önemini vurguladı.

19.05.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükelçilik personeli ve Çin'deki Türk kurumlarının temsilcilerinin katıldığı törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin, "Bağımsızlık benim karakterimdir." diyen bir halkın, özgürlük ve bağımsızlık tutkusuyla işgalci güçlere karşı verdiği onurlu mücadeleyi temsil ettiğini belirtti.

Bu mücadelenin tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milletine boyun eğdirebileceğini sananların hayallerini kursaklarında bıraktığını ifade eden Musa, "Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da 'Ya Bağımsızlık ya Ölüm' diyerek Samsun'da yaktığı kıvılcım, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam etmiş ve bağımsızlık mücadelemiz tüm Anadolu'ya dalga dalga yayılmıştır." dedi.

Musa, 19 Mayıs'ın, aynı zamanda, Türk gençliğine duyulan güvenin temsili niteliğinde olduğunu vurguladı.

Her ülkenin genç nüfusunun, o ülkenin gücü ve geleceğinin teminatı olduğunu, Türkiye gibi nüfusunun büyük bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından, gençlerin ülkesine yararlı şekilde yetişmelerinin büyük önem taşıdığını anlatan Musa, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize de ancak gençlerimizin gerek Türkiye'de gerek uluslararası alandaki başarılarıyla ulaşılması mümkündür." diye konuştu.

Büyükelçi Musa, tüm vatandaşların bayramını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anarak şükran duygularını dile getirdi.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Musa, Büyükelçilik, Gençlik, Türkiye, Pekin, Spor, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
22:09 Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 10:52:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement