Pekin'de Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Pekin'de Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı

Pekin'de bir ilkokul yakınında bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı.

28.10.2024 19:16
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Çin'in başkenti Pekin'de bir ilkokul yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şehir polisinden yapılan açıklamada, soyadının Tang olduğu bildirilen 50 yaşındaki şüphelinin, Haydiyen merkez ilçesinde bıçakla etraftakilere saldırdığı belirtildi.

Bir ilkokulun yakınında meydana gelen saldırıda 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı, şüphelinin olay yerinde yakalandığı kaydedildi.

Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğiaktarıldı.

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleriyle kamuya açık hastane ve okul gibi yerlerde işlenen bıçaklı saldırılara zaman zaman rastlanıyor. Bireysel silahlanmanın kısıtlandığı ülkede bu tip saldırılar genelde bıçak ve kesici aletlerle yapılıyor.

Bıçaklı saldırılar

Ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 2021 yılında bir anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 16 çocuk ve 2 öğretmen yaralanmıştı.

2022'de Şanghay'da bir kişi, hastanede bakım gören hastalara bıçakla saldırmış, olayda 6'sı ağır 15 kişiyi yaralamıştı.

Güneydeki Guangdong eyaletinde ise 2023'te bir anaokulunda düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Bu yıl 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Benzer bir olay 10 Eylül'de Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde olmuş, şehirdeki Japon İlkokulu'na giden 10 yaşındaki Japon vatandaşı çocuk, okul yolunda uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Şanghay şehrinde 30 Eylül'de süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda da 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pekin'de Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika

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