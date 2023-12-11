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Pekin'de Omicron XBB alt varyantlarına karşı aşılama başladı - Son Dakika
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Pekin'de Omicron XBB alt varyantlarına karşı aşılama başladı

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başkentteki kilit gruplara Omicron'un XBB alt varyantlarına karşı aşı yapılacağını duyurdu. 60 yaş ve üzeri kişiler ile altta yatan ciddi hastalıkları olan veya düşük bağışıklık fonksiyonu olan kişiler bu aşamada aşı yaptırabilecek.

Pekin\'de Omicron XBB alt varyantlarına karşı aşılama başladı
11.12.2023 - 18:31,
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BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Beijing Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başkentte kilit önemdeki gruplara, Omicron'un XBB alt varyantlarına karşı Kovid aşısı yapılmaya başlandığını duyurdu.

Merkezden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 60 yaş ve üzeri kişiler yahut 18 ile 59 yaşları arasında olup altta yatan ciddi hastalıkları, düşük bağışıklık fonksiyonu ya da yüksek enfeksiyon riski bulunan kişiler bu aşamada XBB aşısı yaptırabilecek. Söz konusu kişilerin aşıyı yaptırmak için daha önce Kovid-19'a yakalanmış veya en az iki doz Kovid-19 aşısı olmuş olmaları gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Kovid-19 Omicron XBB alt varyantları dünya genelinde baskın alt varyantlardan biri haline gelmiş durumda. Merkez, daha iyi etki elde edilebilmesi için XBB alt varyantlarının antikorunu içeren aşıları tavsiye ediyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Pekin'de Omicron XBB alt varyantlarına karşı aşılama başladı - Son Dakika
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