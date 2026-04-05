Pelosi'den Trump'a NATO Tepkisi

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat Kongre Üyesi Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekilmeyi düşündüğü yönündeki açıklamalarının "dar görüşlülük ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye" niteliğinde olduğunu belirtti.

Pelosi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın NATO'ya ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

NATO'nun "barış ve demokrasi temelinde kurulan bir ittifak" olduğunu vurgulayan Pelosi, "Trump'ın (NATO'dan) ayrılma tehditleri, yalnızca dar görüşlülük değil aynı zamanda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e bir hediyedir." ifadesini kullandı.

Pelosi, ABD yasalarının "açık" olduğunu belirterek, "Hiçbir ABD Başkanı, Kongrenin onayı olmadan NATO'dan ayrılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İngiliz The Telegraph gazetesinde 1 Nisan'da yayımlanan mülakatında, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini" gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." ifadesini kullanmıştı.