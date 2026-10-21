Pencap'ta devrilen yolcu otobüsünde 10 kişi öldü, 32 yaralı hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Pencap'ta devrilen yolcu otobüsünde 10 kişi öldü, 32 yaralı hastaneye sevk edildi

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Pakistan'ın Pencap eyaleti Racanpur bölgesinde İndus Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi; 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 yaralı sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Pencap Başbakanı Meryem Nevaz sorumlular hakkında işlem talimatı verdi, bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Racanpur bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Geo News kanalının haberine göre, Racanpur bölgesinde İndus Otoyolu'nda refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 32 kişi sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Nevaz, yaptığı yazılı açıklamada, can kaybından duyduğu üzüntüyü belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Nevaz, yetkililere kazadan sorumlu olanlar hakkında derhal işlem yapılması talimatı verdi.

Kazanın ardından Racanpur Bölge Merkez Hastanesi'nde ve çevredeki diğer hastanelerde acil durum ilan edildi.

Kaynak: AA
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