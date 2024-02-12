Pençe-Kaplan Operasyonu Bölgesinde Araç Kazası: Bir Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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Pençe-Kaplan Operasyonu Bölgesinde Araç Kazası: Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu Bölgesinde Araç Kazası: Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in hayatını kaybettiği kazada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

12.02.2024 00:20
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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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