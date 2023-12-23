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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bölgede devam eden operasyonlar kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya çıktı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16\'ya yükseldi
23.12.2023 - 22:30,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bölgede devam eden operasyonlar kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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