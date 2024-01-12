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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı - Son Dakika
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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı.

12.01.2024 - 21:52,  Güncelleme: 22:10
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 askerimiz şehit düştü, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralandı.

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE 5 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
YORUMLAR (7)
  • Necati Kaya: Nerede sihalar, sineği gören radarlar, çok ünlü Mit .bu karda kışta nasıl kilometrelerce lerce yaklaşıp bu kadar askeri şehit edebiliyorlar. Beyler ,milli savunmada Algı yapılmaz. Oya devsirmek icin silahlı kuvvetler kullanılmaz.Siyaset dışı ve algıdan uzak tutulur. O zaman millet " Allah bizi tam donanımlı bir devlet ordusu ile savaşmaktan korusun " diye düşünür. Yanıtla 164 68
  • Mustafa POLAT: 27 yıl jandarma 22 yıl komando birliği ve 16 yılı doğu ve güneydoğu da görev yapan biri olarak söylüyorum. Bir kez olsun oradaki iklim ve arazi şartlarını yakınen gördün mü ? Önce acını yaşa sonra eleştiri yap el insaf artık. 108 44
  • Mehmet Yılmaz: Rabbim mekanlarını cennet eylesin geride kalanlara sabır versin.. şehit ve gazi ailelerine saygıyı özellikle çocuklarına gereken sevgiyi gösterelim inşallah...bu ülke hepimizin sahip çıkalım.... Yanıtla 45 3
  • Baris Aydin: Ne zaman Ortadoğu'da mazlumun yanında saf tutarsak, şehit haberi yakındır...Siha, radar sistemi vesaire hep palavra... Allah kahraman askerlerimizi rahmetiyle rahman eylesin, ailelere sabırlar ihsan eylesin Yanıtla 25 4
  • Şbn Şbn: Hainler puslu havayı sever ama Allahın izniyle ülkedeki tüm hainleri gömecez Yanıtla 4 2
  • Necati Kaya: Mustafa Polat acı yaşamaktan usandık. Görevine gelince dogruysa iyi. Vatanı savunmuşsun. Ancak gorev surelerine bakinca bu islerin icinden gelen biri olarak abartı ötesi buldum. Tabii tayin yönetmeliği değistiyse veya sen atmiyorsan bilemem.Birgün olsun niye boyle diye düşünün.Neyse. Canım çok sıkkın . Umarım bu duyguyu içten yasiyorsundur. 0 0
  • Ender Çetin: Boş boş konuşma şehitlik herkese nasip olmaz Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 0 0

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı - Son Dakika
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