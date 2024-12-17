Pençe-Kilit Harekatı'nda Mağarada Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda Mağarada Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Harekatı\'nda Mağarada Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde tespit edilen bir mağarada yapılan aramalar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

17.12.2024 14:38  Güncelleme: 14:51
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MBS), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde tespit edilen mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnlerindeyiz. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemenin detayları şu şekilde aktarıldı:

"1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi, 2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi, 1 adet Konkurs tanksavar füzesi, 1 adet RPG-7 roket atar, 1 adet tüfek tipi bomba atar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, çok sayıda 7,62 mühimmat ve Doçka mühimmatı, 7 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası, 1 adet PTZ kamera, 2 adet RPG-7 roket atar dürbünü, 3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 2 adet el dürbünü, 2 adet anemometre/rüzgar ölçer, 3 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet lazer işaretleyici, 8 adet Yaesu telsiz, 1 adet pusula, 1 adet GoPro kamera, 1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu, 3 adet muhtelif alıcı, 1 adet hilti, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet televizyon."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda Mağarada Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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