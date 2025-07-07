Kapadokya Havalimanındaki törene Vali Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ile şehitlerin Aksaray ve Niğde'den gelen aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitler Özkanlı ve Yaman, Kapadokya Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde'ye uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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