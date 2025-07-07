Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı ve Uzman Çavuş Enver Yaman, Kapadokya Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde 'ye uğurlandı.

Kapadokya Havalimanındaki törene Vali Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ile şehitlerin Aksaray ve Niğde'den gelen aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitler Özkanlı ve Yaman, Kapadokya Havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde'ye uğurlandı.