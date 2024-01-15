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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş için Adıyaman'da mevlit okutuldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş için Adıyaman'da mevlit okutuldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin için memleketi Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş için Adıyaman\'da mevlit okutuldu
15.01.2024 - 15:16,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin için memleketi Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Haci Balta Güli Taziye Evinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehidin babası Hacı Ali ve yakınlarına başsağlığı dileğini illetti. Programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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