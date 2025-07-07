Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi\'nin ailesine acı haber ulaştı

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) acı haberi, Ordu'daki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Obi'nin annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye acı haberi Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer verdi. Türk bayrağı asılan şehidin evine, yakınları ve komşuları taziye için gelmeye başladı.

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesinin Korgan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.