Pençe-Kilit Harekatı\'nda yaralanan gazi Ankara\'dan memleketine döndü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan gazi Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz, Ankara'daki tedavisinin ardından memleketi Afyonkarahisar'a geldi.
Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyündeki ailesinin evine getirilen Yavuz, gazetecilere, tedavisinin sürdüğünü ancak genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde 12 Ocak'taki sızma girişimini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:
"Görüş mesafesinin kısıtlı olmasından dolayı 9 silah arkadaşım şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Elimizden geleni yaptık. Keşke şehit vermeseydik ve elimizden daha fazlası gelseydi. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutturmayacağız. Devletimiz daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Türk milleti bu bilinçle her zaman göreve devam edecek. Ben olmazsam bir başkasının bu görevi sonuna kadar yapacağından şüphem yok. Bu bayrağı hiçbir zaman indiremeyecekler."
Gazi babası Ramazan Yavuz da oğlunun tedavi sonrası evine döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah oğlumuzu bize bağışladı. Vatanımız milletimiz sağ olsun." dedi.
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