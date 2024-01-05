Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 2 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

12:54 • •
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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