Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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