Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Piyade Teğmen Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB, piyade teğmen Eril Alperen Emir'in bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan saldırıda şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."