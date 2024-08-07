Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerin annesi kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerin annesi kalp krizi geçirdi

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan askerin annesi kalp krizi geçirdi

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in annesi Bahriye Kaygusuz, oğlunun acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz'a, yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı ise memleketi Kırşehir'e getirildi.

07.08.2024 23:49
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IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in annesi Bahriye Kaygusuz (58), oğlunun acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz'a, yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo olduğu öğrenildi.

Oğlunun şehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz evinde taziyeleri kabul ederken aniden rahatsızlandı. Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Kaygusuz burada yapılan anjiyo operasyonunun ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Öte yandan şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi memleketi Kırşehir'e getirildi. Gülşehir Havaalanı'nda askeri uçakla gelen şehidin naaşını, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehidin ağabeyi Muhammet Alp ile yakınları ve akrabaları karşıladı. Şehidin naaşı cenaze aracıyla memleketi Çiçekdağı ilçesine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerin annesi kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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