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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın ailesine şehadet haberi ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine ulaştı. Vali Seddar Yavuz ve askeri yetkililer, şehidin babaevine giderek şehadet haberini verdi. Şehidin cenazesinin yarın memleketi Amasya'da defnedilmesi planlanıyor.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın ailesine şehadet haberi ulaştı
12.01.2024 - 00:18,
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

Vali Seddar Yavuz, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ile askeri yetkililer, şehit Aslan'ın Çayırova ilçesi Emek Mahallesi'ndeki babaevine giderek babası İbrahim Aslan'a şehadet haberini verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Evli olduğu öğrenilen Aslan'ın cenazesinin, yarın memleketi Amasya'nın Taşova ilçesi Çakırsu köyünde defnedilmesinin planlandığı belirtildi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailesi ilimizde ikamet eden, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz, memleketi Amasya'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Çayırova, Kocaeli, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın ailesine şehadet haberi ulaştı - Son Dakika


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