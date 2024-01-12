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PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya uğurlandı - Son Dakika
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PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu. Van'da düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine gönderildi.

PENÇE-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın cenazesi Amasya\'ya uğurlandı
12.01.2024 - 15:35,
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PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan (30), Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi sırasında Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı Mehmetçiğin tedavisi sürerken, şehit Aslan için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Bağlı Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgenral Yüksel Kolcu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcı vekili Hikmet Salman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askeri yetkililer katıldı. Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okunup, dua edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine uğurlandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya uğurlandı - Son Dakika
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