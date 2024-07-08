Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Mehmet Ali Horoz'un Vasiyeti Tanzanya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Mehmet Ali Horoz'un Vasiyeti Tanzanya'da Gerçekleştirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Tanzanya'da açılan su kuyusu ile gerçekleştirildi. Şehit Horoz'un vasiyeti hayırseverlerin desteğiyle Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde yerine getirildi. Şehre yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Chanika bölgesinde açılan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz Su Kuyusu, binlerce kişiye temiz su sağlamaya başladı.

08.07.2024 17:42
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Tanzanya'da açılan su kuyusu ile gerçekleştirildi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamaya göre, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." şeklinde vasiyette bulunan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti hayırseverlerin desteğiyle Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde yerine getirildi.

Şehre yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Chanika bölgesinde açılan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz Su Kuyusu, binlerce kişiye temiz su sağlamaya başladı.

Kuyunun açılışında şehit Mehmet Ali Horoz için gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından okunan hatimler şehitlerin ruhuna hediye edildi.

İDDEF'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehidimiz Mehmet Ali Horoz'un vasiyetinin duyulmasıyla birlikte daha önceden yeri tespit edilmiş olan bölgede su kuyusu açılması için harekete geçtik. Hayırseverlerimizin desteğiyle Tanzanya'nın Chanika köyünde açılan elektrikli çeşmeli ve depolu su kuyumuz hem temiz su ihtiyacının olduğu bölgede hem de mescit ve medrese yanında hizmet vermeye başladı. Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz Su Kuyusu'ndan günde binlerce kişi faydalanacak. Şehit askerimiz şehadetinden önce sadaka-i cariye hükmündeki su kuyularına vesile olarak Afrika gibi temiz suya ulaşmanın çok zor olduğu bölgelerde milyonlarca kişiye umut oldu. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Şehitlerimizin adını Afrika'da yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Mehmet Ali Horoz'un Vasiyeti Tanzanya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Mehmet Ali Horoz'un Vasiyeti Tanzanya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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