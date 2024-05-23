Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için taziye mesajı - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için taziye mesajı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu bildirdi. Bakan Güler, şehit için taziye mesajı yayımladı.

23.05.2024 01:08
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için taziye mesajı - Son Dakika


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