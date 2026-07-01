Şehit Uzman Çavuş'a son yolculuk - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş'a son yolculuk

Şehit Uzman Çavuş\'a son yolculuk
01.07.2026 14:26
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Pençe-Kilit Harekatı'nda araç kazasında yaralanıp şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, memleketi Aksaray'da dualarla defnedildi. 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, tabut başında 'Vatan sağ olsun' diyerek gözyaşı döktü.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde araç kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal (28), memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. 8 aylık hamile Neslihan Hilal, şehit eşinin tabutunun başında gözyaşı döküp, "Vatan sağ olsun" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Hilal için bugün memleketi Aksaray'da Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene; Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehidin annesi Güler Hilal, babası Hacı Ömer Hilal, 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Neslihan Hilal, eşinin tabutunun başında ağlayıp, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Hilal'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş'a son yolculuk - Son Dakika

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