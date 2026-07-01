Pençe-Kilit'te yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit'te yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu

01.07.2026 14:31
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Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Aksaraylı Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Aksaraylı Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Hilal'in acı haberini Aksaray Valiliği duyurdu. Valilik açıklamasında Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. 7 yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal'in eşinin 8 aylık hamile olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

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