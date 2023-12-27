Pendik\'te Apartmanın Otoparkında Yangın Çıktı

Pendik'te bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangın, bir otomobilde hasara neden oldu.

Velibaba Mahallesi Akademi Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın kapalı otoparkının giriş kısmında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra park halindeki 34 GT 340 plakalı otomobile de sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde küçük çaplı hasar oluştu.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.