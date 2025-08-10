Pendik\'te Araç Bayisinde Yangın

PENDİK'te boş arazide otların arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle D-100 Karayolu Yanyol üzerindeki sıfır araç bayisine sıçradı. Alevler kısa sürede bayinin arka cephesini kapladı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın saat 16.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi D-100 Karayolu Yanyol üzerindeki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yol kenarındaki sıfır araç bayisine sıçradı. Binanın arka cephesinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bayideki çalışanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin sıfır araçlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında, binanın arka cephesinde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.