Pendik'te bariyere çarpan araç takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te bariyere çarpan araç takla attı, 2 kişi yaralandı

Ankara Caddesi'nde Pendik Köprüsü istikametinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, bariyere çarparak takla attı. Kazada sürücü Orhan Şener ile eşi Huriye Şener yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve uzun bir araç kuyruğu oluştu. Kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

20.06.2024 15:37
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Pendik'te bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi'nde Pendik Köprüsü istikametinde seyir halindeki 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, bariyere çarparak takla attı.

Kazada sürücü Orhan Şener ile eşi Huriye Şener yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, kazanın başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: AA

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