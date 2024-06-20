Pendik'te bariyere çarpan araç takla attı, 2 kişi yaralandı

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Pendik'te bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi'nde Pendik Köprüsü istikametinde seyir halindeki 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, bariyere çarparak takla attı.

Kazada sürücü Orhan Şener ile eşi Huriye Şener yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, kazanın başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.