Pendik\'te camide "soba başı muhabbetleri"yle gençlere güvenli ortam sunuluyor

15.03.2026 11:18
Pendik'teki Hatice Ana Camisi'nde düzenlenen "soba başı muhabbetleri" etkinliğiyle, çocuklar ve gençler yaşlılarla bir araya gelerek milli ve manevi değerler üzerine sohbetler gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 14 yıldır Hatice Ana Camisi'nde imam olarak görev yapan Mehmet Aydın, çocukları ve gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan "soba başı muhabbetleri" ile doğal ortamda büyüklerin tecrübeleriyle buluşturuyor.

Caminin alt bölümünde düzenlenen "soba başı muhabbetleri", akşam namazının ardından mahalle sakinlerinin buluşma noktası oluyor.

Aydın, AA muhabirine, etkinliğin geçmiş yıllarda köy odalarında ve soba başında yapılan sohbetlerden ilham alınarak ortaya çıktığını söyledi.

İnsanların sohbet ederken sık sık "eskiden" diye başlayan cümleler kurduklarını dile getiren Aydın, bu hatıraların büyük bölümünün köy odalarında, soba başında yapılan muhabbetlerden kaldığını belirtti.

"Çocukların bağımlılıklardan uzak nesil olarak yetişmesini istiyoruz"

Mehmet Aydın, caminin alt bölümünün uygun olması nedeniyle böyle bir ortam oluşturduklarını ifade ederek, yaşlıların çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek geçmişten bugüne aktarılan değerleri paylaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu buluşmalarla çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Aydın, etkinliklerin caminin gölgesinde, Türk bayrağı altında gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Aydın, zaman zaman alanında uzman kişilerin de soba başı sohbetlerine davet edildiğini belirterek, çocuklara şehitlerin emaneti vatanın kıymetinin anlatıldığını ve bu bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Etkinliklerde soba üzerinde kestane ve patates pişirilip çay gibi içeceklerin de ikram edildiğini anlatan Aydın, "Çocuklar, bu ikramlarla sobanın başında yapılan muhabbetleri, 30 sene önce yaşadığımız ve 'Geçmişte şöyleydi, büyüklerimizden şöyle duymuştuk,' diye başladığımız sözleri çocuklarımız da ilerleyen yıllarda yaşayacak. Bunları da çevrelerine anlatacak ve bu şekilde nesiller boyu devam edecek." diye konuştu.

Etkinlikte çocukların ve gençlerin büyüklerle bir araya gelerek tecrübelerinden yararlandıklarını ifade eden Aydın, kendilerinden şefkat gördüklerini vurguladı.

Aydın, çocukların teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılıklardan uzak, hem devletin hem de ailelerin arzu ettiği bir nesil olarak yetişmesini istediklerini dile getirdi.

"Camiler, çocukların huzur bulduğu bir ortam"

Bazı camilerde çocukların namaz kılanları rahatsız ettiğine dair şikayetler duyduklarını aktaran Mehmet Aydın, görev yaptığı camide ise çocukların cemaatle usulüne uygun ibadet ettiklerini anlattı.

Aydın, çocukların sokakta karşılaştıklarında yaşlılar gibi birbirlerine selam verdiklerini, camilerin buluşup görüştükleri, yuvaları gibi gördükleri ve huzur buldukları bir ortam olduğunu dile getirerek, "Bir çocuğumuzu, gencimizi kurtarmak ve onları teknoloji ile uyuşturucu bağımlılığından uzak tutmak için paralar harcanıyor. Biz de dedelerimizin soba başı ve köy odası muhabbetleriyle aktardığı tecrübeleri çocuklarımıza ileterek, onları telefondan ve bağımlılıklardan uzak tutup geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların camiye gelerek devletine, dinine ve bayrağına sahip çıkan nesil olarak yetişmesini hedeflediklerini, İslam'ı bugüne taşıyanların temelinde çocuk ve gençlerin olduğunu belirten Aydın, bunu caminin gölgesinde başarmaları gerektiğini anlattı.

Mehmet Aydın, çocuklar ve gençlerin teknoloji ile uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmesinin en doğru yolunun, onları doğal hayata hazırlayacak ortamlar oluşturmaktan geçtiğini anlatarak, "Çocuklarımızı bu ortamlarda yetiştirmemiz gerekiyor. Bir çocuk bir ülkeyi çok güzel yerlere taşıyabilir. Biz de burada, soba başı muhabbetleriyle çocuklarımıza şehit kanlarıyla kazanılmış bu topraklara sahip çıkmayı hatırlatıp duyarlı olmaya hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

