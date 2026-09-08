Pendik'te caminin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Pendik Velibaba Mahallesi'ndeki Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Pendik'te bir caminin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pendik'te caminin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?