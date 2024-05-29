Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Tutuklandı

Pendik\'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Tutuklandı

Pendik'te çöp konteynerlerinde bulunan bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklandı.

29.05.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde Nihat Salih'e (79) ait parçalanmış ceset bulunması sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine götürüldü.

Şüpheli B.D, savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.

İncelemelerin devamında bir kişinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığının belirlenmesinin ardından kimliği tespit edilen B.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Pendik, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
17:03 Pendik’teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme Kurbanın yakın arkadaşı tutuklandı Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme! Kurbanın yakın arkadaşı tutuklandı
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
17:32 Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 21:49:19. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement