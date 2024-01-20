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Pendik'te freni arızalanan araç uçuruma düşmekten demir teller sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Pendik'te freni arızalanan araç uçuruma düşmekten demir teller sayesinde kurtuldu

Pendik'te freni arızalanan hafif ticari araç, yol kenarındaki demir tellere çarparak uçuruma düşmekten kurtuldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç uçurumun kenarından çıkarıldı.

Pendik\'te freni arızalanan araç uçuruma düşmekten demir teller sayesinde kurtuldu
20.01.2024 - 04:51,
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??????? Pendik'te freni arızalanan hafif araç, yol kenarındaki demir teller sayesinde uçuruma düşmekten kurtuldu.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KGJ 35 plakalı hafif ticari araç, Dumlupınar Mahallesi Sergi Sokak'ta freni arızalanınca kaymaya başladı. Direksiyonu kilitlenen araç, yol kenarındaki demir tellere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçurumun kenarında tellere takılarak durabilen araç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pendik'te freni arızalanan araç uçuruma düşmekten demir teller sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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